Mauritania: governo, interruzione del servizio internet per motivi di sicurezza

- Il ministro della Cultura mauritano, portavoce del governo, Sidi Mohammed Ould Maham, è intervenuto ieri per dare chiarimenti alla popolazione circa le interruzioni del servizio di internet che si sono registrate in Mauritania. Secondo quanto ha spiegato il ministro, le autorità hanno interrotto il servizio internet per ragioni di sicurezza, dopo gli scontri avvenuti a Nouakchott subito dopo le elezioni del 22 giugno per protestare contro l’elezione del candidato governativo Mohammed Ould al Ghazaoui. “Siamo intervenuti sul servizio internet per ragioni di sicurezza – ha spiegato il ministro – in quanto il rispetto della sicurezza è una nostra responsabilità”. (Res)