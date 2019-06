Cina-Italia: Bssec, si conclude tour startup italiane a Nanchino, Hangzhou e Suzhou (2)

- Dopo la missione dello scorso aprile nella Cina Sud-orientale a Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, Hangzhou e Suzhou, centrata sull’economia digitale, il tour dell’innovazione targata Italia nel mercato cinese ha toccato dal 22 giugno Nanchino, Hangzhou e Suzhou, con 14 startup specializzate in Sustainability & Green Innovation. La formula prevede che all’interno di ognuno dei tre gruppi suddivisi per settore strategico vengano premiate, in occasione di altrettante missioni esplorative, le due startup più pronte per il mercato cinese. Le sei startup premiate nel corso delle tre semifinali della Bssec parteciperanno alla finalissima in occasione della Settimana Cina-Italia dell’Innovazione in programma dal 28 al 31 ottobre a Pechino. (segue) (Com)