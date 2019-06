Cina-Italia: Bssec, si conclude tour startup italiane a Nanchino, Hangzhou e Suzhou (3)

- Le 14 startup hanno partecipato dal 22 al 25 giugno alla Nanjing Techweek 2019, sul tema “Opportunità senza limiti”. La missione è proseguita, quindi, il 26 giugno ad Hangzhou e il 27 a Suzhou per altri incontri business to business con investitori. Le 14 startup selezionate per la seconda tappa della Bssec sono: Over Spa (Lazio), Scooterino (Lazio), eProInn (Campania), Ponics (Lazio), SbS Group (Campania), Volvero (Veneto), Idroluppolo (Lazio), Wecity (Lombardia), Notredame (Calabria), Rethink Srls (Campania), Personal Factory s.p.a. (Calabria), 3Bee (Lombardia), South Agro (Puglia), Isaac (Lombardia). La delegazione delle startup “verdi” in missione in Cina offre soluzioni per l’agricoltura, l’edilizia sostenibile e la mobilità. (segue) (Com)