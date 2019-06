Cina-Italia: Bssec, si conclude tour startup italiane a Nanchino, Hangzhou e Suzhou (4)

- Si va dalla progettazione e sviluppo di prototipi per l’efficientamento energetico degli edifici (Over Spa) a soluzioni “gamificate” per l’incentivazione del pendolarismo urbano (Wecity), dall’elettrocromia per il risparmio energetico negli edifici (Notredame Srl) alla progettazione di soluzioni di economia circolare (Rethink Srl). Molte le soluzioni di agricoltura 4.0 con startup in grado di fare sintesi tra piscicoltura e idroponica per la coltivazione sostenibile di prodotti alimentari in impianti a zero impatto ambientale con sistemi automatici di autoproduzione e tracciabilità (Ponics Srl). E ancora: sistemi di monitoraggio e diagnostica IoT per gli animali da allevamento diretta a evitare l’abuso di trattamenti chimici e antibiotici (3Bee), serre idroponiche per la coltivazione di luppolo con rese quattro volte superiori rispetto ai metodi tradizionali e notevoli risparmi in acqua e suolo (Idroluppolo), sviluppo di tecniche colturali per la coltivazione di alghe in mare aperto e per il loro sfruttamento economico per applicazioni agricole come biostimolante (South Agro). Nel campo della mobilità sostenibile, vengono presentate al mercato cinese piattaforme di carsharign attraverso app basate su tecnologie di blockchain (Volvero), a piattaforme di ride-sharing (Scooterino), dalla produzione di veicoli ibrido-solari (eProInn) alla progettazione servizi “lighting design” per ambienti urbani (SbS Group).Nel settore dell’edilizia del futuro si segnala la tecnologia brevettata per la produzione di composti chimici per la realizzazione di materiali da costruzione sul posto con materie prime locali (Personal Factory) e il sistema di diagnosi, monitoraggio e protezione sismica di edifici esistenti grazie a tecnologie non invasive (Isaac). (segue) (Com)