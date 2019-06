Cina-Italia: Bssec, si conclude tour startup italiane a Nanchino, Hangzhou e Suzhou (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bssec è parte della Settimana Italia-Cina dell’Innovazione, della scienza e della tecnologia, la piattaforma di cooperazione avviata nel 2010 dai due paesi allo scopo di favorire partenariati tecnologici, produttivi e di ricerca. Momento centrale del programma è la Settimana Italia-Cina della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione, l’evento di matching annuale, organizzato alternativamente in Italia e in Cina, che riunisce nell’unico format della Settimana dell’Innovazione il China-Italy Innovation Forum e il Sino-Italian Exchange Event. Il programma è promosso dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) e dal ministero della Scienza e tecnologia cinese (Most). La Bssec è coordinata in Cina dall'International Technology Transfer Network (Ittn), in Italia dalla Città della Scienza e dall'incubatore d'impresa Campania Newsteel, in collaborazione con Italia Startup, Pni Cube, Confindustria e la rete dei soggetti che hanno aderito alla China-Italy Innovation Etrepreneurship Alliance. (Com)