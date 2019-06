Energia: Ucraina, prestito da Bers da 149 milioni di euro per potenziamento rete elettrica

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) fornirà all’Ucraina un finanziamento da 149 milioni di euro per la modernizzazione della rete elettrica del paese. Lo ha reso noto il servizio stampa del dicastero delle Finanze di Kiev, ripreso dai media locali. “Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto. Per ottenere un prestito dalla Bers per un valore di 149 milioni di euro, al fine di implementare il progetto di modernizzazione della rete di trasmissione energetica”, si legge nella nota. Il progetto verrà attuato dalla compagnia statale Ukrenergo, e avrà il fine di migliorare l’efficienza e l’affidabilità della rete energetica nelle regioni occidentali, settentrionali, meridionali e centrali dell’Ucraina.(Res)