Ue-Asean: si conclude la settimana della concorrenza in Malesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude oggi a Kuala Lumpur, in Malesia, la settimana della concorrenza Ue-Asean, iniziata il 24 giugno. Funzionari ed esperti degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Asean) si sono incontrati per promuovere la cooperazione in materia di politica della concorrenza. La settimana, ospitata dalla Commissione della concorrenza della Malesia, è la prima di una serie di iniziative annuali di discussioni tecniche e scambi di buone pratiche tra le due organizzazioni regionali. Rappresentanti della Commissione europea, autorità nazionali garanti della concorrenza, il segretariato dell'Asean e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dell'Asean hanno avuto l'opportunità di discutere di una vasta gamma di argomenti, tra cui la revisione delle concentrazioni, il controllo degli aiuti di Stato, l'equità procedurale, le sfide del diritto della concorrenza nell'economia digitale e le reti regionali. (segue) (Beb)