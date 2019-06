Iraq: manifestanti assaltano l’ambasciata del Bahrein a Baghdad, 54 arresti

- Un grande moltitudine di manifestanti, alcuni dei quali indossavano uniformi militari, ha preso d'assalto nella notte l'ambasciata del Bahrain a Baghdad per protestare contro il cosiddetto “accordo del secolo”, la proposta di pace degli Stati Uniti per risolvere la questione israelo-palestinese. L'attacco arriva dopo che Jared Kushner, genero e consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha presentato il suddetto piano nella capitale del Bahrain, Manama, alla conferenza “Peace for Prosperity”. Almeno 54 persone sono state arrestate dopo l’intervento delle forze dell’ordine dentro e fuori la sede diplomatica. Una fonte politica a Baghdad ha riferito all’emittente “Kurdistan 24” che la protesta è stata organizzata con il sostegno di Kata'ib Hezbollah, gruppo militante sciita sostenuto dall'Iran e designato come un'organizzazione terroristica dagli Stati Uniti nel 2009. In un video pubblicato su internet, un manifestante mostra una foto del defunto religioso sciita Mohammed Sadiq al Sadr, tra i fondatori del partito iracheno Dawa, ora guidato dall'ex primo ministro Nouri al Maliki, anch'egli considerato come uno stretto alleato dell'Iran. (segue) (Irb)