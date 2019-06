Iraq: manifestanti assaltano l’ambasciata del Bahrein a Baghdad, 54 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle foto pubblicate sul web, uomini in uniforme militare bruciano bandiere israeliane e statunitensi, sventolando le bandiere della Palestina e dell'Iraq. Uno striscione mostrato dai manifestanti definisce i sostenitori arabi della conferenza degli Stati Uniti come dei "sionisti". L'ufficio del primo ministro iracheno Adel Abdul Mahdi ha pubblicato oggi una dichiarazione sugli eventi di Baghdad, esprimendo “profondo rammarico” per il fatto alcuni manifestanti abbiano “superato le mura dell'ambasciata del Regno del Bahrain e compiuto atti di sabotaggio in violazione della legge, dell'autorità dello Stato e dell'immunità delle missioni diplomatiche”. Tutti i servizi di sicurezza iracheni, si legge ancora nella dichiarazione, “hanno adottato ferme e immediate misure per ristabilire l'ordine, fornire la necessaria protezione e arrestare i colpevoli”. Le autorità irachene “non tollereranno mai questi atti” e respingono “ogni azione che minaccia le missioni diplomatiche la sicurezza dei loro dipendenti”. (segue) (Irb)