Iraq: manifestanti assaltano l’ambasciata del Bahrein a Baghdad, 54 arresti (3)

- La conferenza in Bahrein ha visto una partecipazione di alcuni altri paesi della regione tra cui Egitto, Giordania, Marocco, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar con delegazioni di basso profilo. Grandi assenti i principali attori cui è rivolto il piano: israeliani e palestinesi. Il consigliere di Trump, Jared Kushner, promotore insieme all’inviato Usa per il Medio Oriente Jason Greenblatt del piano di pace per il Medio Oriente, si è detto fiducioso sul riscontro della conferenza, mentre il segretario per il Tesoro, Steven Mnuchin, ha affermato che il prossimo passo per risolvere il conflitto mediorientale è un coinvolgimento internazionale, non soltanto degli Stati Uniti. Nelle dichiarazioni conclusive, Kushner ha affermato che i palestinesi non hanno motivo per non fidarsi di Trump. Secondo il consigliere della Casa Bianca, la conferenza ha dimostrato che “il problema è risolvibile a livello economico” e sulla base dei colloqui avuti l’obiettivo della raccolta di 50 miliardi di dollari è fattibile. (Irb)