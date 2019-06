Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 28 giugno:COMUNEOre 9 - Centro Congressi Nuvola Lavazza, via Bologna 32: l'assessore Sacco partecipa all'Assemblea annuale di FederalberghiOre 9 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della V Commissione (pes.Massimo Giovara). Odg: 1) Incontro con la Federazione delle associazioni romene e moldave del Piemonte; 2) Mozione "Centenario della moderna nazione romena".Ore 9.30 - Cavallerizza Reale: l'assessore Unia partecipa alla presentazione del 3° Rapporto Atlante del Cibo.Ore 10 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara) la I Commissione (pres.Marco Chessa) e la III Commissione (pres.Andrea Russi). Odg: 1) Audizione delle OO.SS. di categoria in merito alle "Linee di indirizzo per un nuovo sistema integrato dei servizi cittadini per l'infanzia"; 2) Mozione "linee di indirizzo per un nuovo sistema integrato dei servizi cittadini per l'infanzia".Ore 11 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Smart city (pres.Cataldo Curatella) la IV Commissione (pres.Antonino Iaria) e la VI Commissione (pres. Federico Mensio). Odg: Antenne e 5G: studi sanitari e azioni a tutela di salute e ambiente. audizione di Fiorella Belpoggi, direttrice del centro di ricerca sul cancro "Cesare Maltoni" dell'Istituto Ramazzini di Bologna, e di Massimo Zucchetti, docente del Politecnico di Torino, titolare del corso di "Protezione dalle radiazioni".Ore 11,30 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Diritto di Tribuna. Petizione popolare al Consiglio comunale "Gestione del traffico locale nel quartiere Santa Rita, zona Stadio Olimpico e PalaIsozaki".Ore 11.30 - Urban Lab, piazza Palazzo di Città 8/F: l'assessora Lapietra interviene alla presentazione del progetto il Smart Parking.Ore 13 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Conferenza dei Capigruppo. (Rpi)