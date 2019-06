Usa-Russia: Trump invita Putin a "non intromettersi" in elezioni presidenziali 2020

- Il presidente Usa Donald Trump ha ammonito l'omologo russo Vladimir Putin di "non intromettersi" nelle elezioni statunitensi del 2020. Il messaggio di Trump è giunto in occasione dell'incontro fra i due capi di Stato, a margine del summit del G20 di Osaka. Il presidente Usa ha confermato ai giornalisti presenti che avrebbe invitato la controparte russa a non interferire nel processo elettorale statunitense, come riferisce l'agenzia di stampa "Sputnik".(Git)