Migranti: Salvini, su Sea Watch polemica politica, comandante ha infranto legge

- In "un paese normale l'equipaggio andrebbe fermato e la nave sequestrata. Non sono naufraghi, pagano una media di 3 mila dollari con cui poi si comprano armi e droga": lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di "Agorà", su Rai 3, in merito alla vicenda dell'imbarcazione Sea Watch. Il comandante della nave, Carola Rackete, ha aggiunto il titolare del Viminale, "in 16 giorni avrebbe potuto andare ovunque: Tunisia, Malta, Grecia, Spagna e Olanda, andata e ritorno. E' una polemica politica, ha infranto la legge". Intanto, dalla nave ancora bloccata all'ingresso del porto di Lampedusa, nella serata di ieri due persone, un uomo e un bambino che lo accompagnava, sono state fatte sbarcare per un'urgenza medica. Il ministro ha affermato che darà l'autorizzazione allo sbarco solo a condizione che venga pagata una multa, l'equipaggio venga arrestato, la nave sequestrata e i migranti ricollocati. (Rin)