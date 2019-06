Azerbaigian-Ue: capo delegazione Ue, relazioni in costante sviluppo (2)

- Il rappresentante Ue ha sottolineato che questo progetto avvierà la realizzazione di altri progetti. "In particolare, lo sviluppo del trasporto regionale è una delle altre priorità della politica dell'Ue in Azerbaigian", ha aggiunto. Jankauskas ha espresso il desiderio dell'Azerbaigian e dell'Uw di intensificare la cooperazione all'interno del Partenariato orientale, in particolare nel settore del turismo. "I paesi europei sono stati più interessati all'Azerbaigian nel processo di diversificazione dell'economia nazionale", ha affermato. Jankauskas ha sottolineato che la cooperazione copre nuove sfere dell'economia al di fuori del tradizionale settore del petrolio e del gas. (Res)