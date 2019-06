Libia: “Al Arabiya”, “forze Haftar si preparano per riprendere Gharian”

- Le forze del generale libico Khalifa Haftar si stanno preparando per lanciare una nuova offensiva e riconquistare la città di Gharian, a sud di Tripoli, persa due giorni fa a favore delle forze del premier Fayez al Sarraj. Secondo l’emittente televisiva emiratina “al Arabiya”, proseguono gli scontri tra le due parti contrapposte nella periferia della cittadina mentre le forze di Haftar attendono l’arrivo di rinforzi. Le forze di Sarraj sono entrate a Gharian mercoledì dopo che per due mesi la città è stata in mano alle forze nemiche. (Res)