Iraq: il Bahrein richiama in patria l’ambasciatore a Baghdad dopo assalto a ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Bahrein ha deciso di richiamare in patria il suo ambasciatore in Iraq. Salah Al Maliki, dopo che nella notte la propria ambasciata è stata presa d’assalto da manifestanti contrari alla conferenza organizzata a Manama sulla questione palestinese. In una nota il governo del Bahrein ha ricordato le responsabilità delle autorità irachene nei confronti del suo personale diplomatico presente in Iraq. Second l’emittente televisiva emiratina “Al Arabiya”, i manifestanti, considerati filo-iraniani, hanno assaltato l’ambasciata del Bahrein ammainando la sua bandiera e innalzando la bandiera palestinese. (Res)