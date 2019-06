Bahrein: ministro emiratino Gargash, assalto ad ambasciata in Iraq “evoluzione pericolosa”

- Il ministro di Stato agli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, ha condannato l’assalto subito dall’ambasciata del Bahrein in Iraq da parte di un gruppo di manifestanti sostenendo che “si tratta di un’evoluzione pericolosa a livello politico e legale, da respingere in modo netto”. Gargash ha quindi invitato il governo iracheno “ad assumersi la propria responsabilità nel far rispettare la legge e nel proteggere le delegazioni diplomatiche straniere nelle città irachene”. (Res)