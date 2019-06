Marocco: omicidio turiste scandinave, chieste tre condanne a morte

- Nel corso del processo per l’omicidio di due turiste scandinave avvenuto nel dicembre del 2018 nei dintorni di Marrakech, nel sud del Marocco, la procura ha chiesto ieri la condanna a morte per tre dei 24 imputati. Nel corso dell’udienza di ieri, al termine della quale il processo è stato rinviato all’11 luglio, è stata chiesta la pena di morte per Abdel Samad al Jud, Younes Ouziad e Rashid Afati. La procura ha anche chiesto l’ergastolo per un quarto imputato e 30 anni di carcere per tre imputati. Sono stati inoltre chiesti 25 anni di carcere per altri due imputati. (Res)