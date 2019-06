Difesa: Senato Usa approva bozza legge bilancio 2020, 300 milioni di assistenza a Ucraina

- Il Senato Usa ha approvato la bozza di legge per il bilancio della difesa 2020, che prevede lo stanziamento di aiuti militari all'Ucraina nella forma di un finanziamento da 300 milioni di dollari. Lo ha reso noto l'ambasciata ucraina negli Stati Uniti, ripresa dai media di Kiev. Nel documento è previsto un finanziamento da 100 milioni di dollari per sistemi d'arma letali. La bozza di legge determina inoltre un aumento dell'assistenza Usa al miglioramento delle capacità difensive dell'esercito ucraino, con fondi ulteriori per la Guardia costiera, sistemi missilistici anti-nave e anti-aerei. (Res)