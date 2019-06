Vietnam: premier Phuc, presenza al G20 importante riconoscimento internazionale (2)

- Phuc ha detto che il governo vietnamita ha dato un contributo all’ordine del giorno del G20, in particolare sui temi del rafforzamento del commercio multilaterale, della connettività economica, dello sviluppo di infrastrutture di qualità, dell’economia digitale, dell’attuazione dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, della risposta al cambiamento climatico, della tutela ambientale e dell’emancipazione femminile. Il primo ministro vietnamita ha parlato anche del Mar Cinese Meridionale, affermando che il suo paese “continuerà a unire le forze con la comunità internazionale, Giappone incluso, per promuovere la cooperazione marittima attraverso varie modalità in linea col diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul dirotto del mare del 1982, per garantire la libertà e sicurezza marittima e di sorvolo, la ricerca e il soccorso, la prevenzione dei reati in mare, la ricerca scientifica marina e la tutela dell’ambiente marino”. (segue) (Git)