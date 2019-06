Cina: tribunale Internet di Pechino lancia giudice Ia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Internet di Pechino ha lanciato un centro di contenzioso online che include un giudice a Intelligenza artificiale (Ia), dichiarato "il primo del suo genere al mondo". Lo riferisce la stampa cinese che spiega che il giudice Ia, basato su tecnologie di sintesi intelligente della parola e dell'immagine, aiuterà i giudici della corte a completare il lavoro di base ripetitivo, compreso il ricevimento delle controversie, e quindi permetterà ai professionisti di concentrarsi sui processi giudiziari. Il giudice ha un'immagine femminile con una voce, espressioni facciali e azioni basate su una persona reale. Può inoltre fornire agli utenti una guida per le controversie in tempo reale, aiutandoli a utilizzare la piattaforma di contenzioso online. L'innovazione dovrebbe migliorare la qualità e l'efficienza del lavoro giudiziario. Con l'avanzare della tecnologia, il giudice Ia è più propenso a fungere da assistente, in grado di condurre comunicazioni intelligenti fatta di domande e risposte con gli utenti sulla base dei dati delle conoscenze professionali e della guida dei giudici reali.(Cip)