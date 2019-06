Cina-Corea del Sud: incontro Xi-Moon, elevare ulteriormente relazioni bilaterali (3)

- Xi ha esortato le due parti a rafforzare il coordinamento all'interno di quadri multilaterali tra cui le Nazioni Unite e il G-20, affinché si oppongano al protezionismo, sostengano il multilateralismo e il sistema di libero scambio e spingano per costruire un'economia mondiale aperta. Da parte sua, Moon ha salutato il buon momento dello sviluppo dei legami bilaterali sotto la guida dei due presidenti. "La parte sudcoreana intende rafforzare gli scambi ad alto livello con la parte cinese, portare avanti il dialogo e la cooperazione in vari campi, completare i negoziati della seconda fase su un accordo di libero scambio tra la Corea del Sud e la Cina in tempi brevi e portare le relazioni bilaterali ad un nuovo livello", ha detto Moon. (segue) (Git)