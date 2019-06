Giappone: output industriale aumenta nel mese di maggio (2)

- L’output industriale del Giappone ha segnato un aumento dello 0,6 per cento ad aprile rispetto al mese precedente. All’aumento ha contribuito l’avvicinarsi della settimana di festività nota come “Golden Week”. L’indice destagionalizzato della produzione degli stabilimenti industriali e delle miniere ha segnato 102,8, fatta base 100 il 2015. Il risultato segue un calo dello 0,6 per ceno a marzo, ed ha portato il ministero dell’Economia a migliorare la valutazione della produzione, giudicata ora “fluttuante in modo indefinito”. Ad aprile sono aumentate la produzione di auto, della relativa componentistica e dei macchinari industriali. (segue) (Git)