Giappone: output industriale aumenta nel mese di maggio (3)

- Il Giappone ha registrato un attivo della bilancia commerciale di 60,4 miliardi di yen (546 milioni di dollari), in calo del 90,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2018 per effetto della debolezza della domanda cinese. Lo certificano i dati preliminari diffusi dal ministero delle finanze giapponese questa mattina. Il Giappone è comunque riuscito a registrare il terzo attivo commerciale mensile consecutivo. Ad aprile le esportazioni sono calate del 2,4 per cento, a 6.660 miliardi di yen, in calo per il quinto mese consecutivo; le importazioni, invece, sono aumentate del 6,4 per cento, a 6.600 miliardi di yen, perlopiù a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio greggio. Le esportazioni verso la Cina sono calate del 6,3 per cento su base annua. (segue) (Git)