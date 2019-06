Corea del Sud: un quarto delle acciaierie violano criteri ambientali

- Le autorità della Corea del Sud hanno ordinato a un quarto delle fornaci delle acciaierie nazionali una chiusura di 10 giorni per violazioni delle norme ambientali, una misura che rischia di imprimere una brusca battuta d’arresto al settore industriale del paese. Le autorità locali hanno riscontrato emissioni di inquinanti superiori ai limiti consentiti in occasione di una serie di ispezioni alle fornaci. Le compagnie siderurgiche Posco e Hyundai Steel hanno contestato le ordinanze, affermando di agire entro i limiti delle pratiche ambientali consolidate. Le ispezioni sono scattate dopo una serie di denunce presentate da gruppi ambientalisti; l’emittente televisiva pubblica Kbs ha condotto una indagine in materia ed ha riferito lo scorso marzo che le operazioni di Posco a Gwangyan provocano la diffusione di gas tossici nell’ambiente. Anche se la chiusura immediata delle fornaci appare improbabile, il rischio in caso di arresto è che la catena di fornitura sudcoreana venga disturbata per mesi. (segue) (Git)