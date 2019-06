Corea del Sud: un quarto delle acciaierie violano criteri ambientali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim Sang-jo, presidente della Fair Trade Commission (Fct) della Corea del Sud, è stato nominato oggi nuovo capo del personale per le politiche del presidente sudcoreano, Moon Jae-in. Il funzionario sostituirà Kim Soo-hyun, che occupava l’incarico da novembre dello scorso anno. “(Kim Sang-jo) ha dato un contributo significato allo stabilimento di una economia equa da primo presidente dell’Ftc di questa amministrazione”, ha dichiarato oggi il portavoce della presidenza sudcoreana, Ko Min-jung. Kim Sang-jo ha servito nella veste di presidente dell’Fta da giugno 2017, ed ha alle spalle una carriera come accademico in campo economico e profondi legami con organizzazioni non governative; è un noto sostenitore della riforma dei conglomerati sudcoreani chaebol. (segue) (Git)