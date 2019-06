Corea del Sud: un quarto delle acciaierie violano criteri ambientali (8)

- Il governo della Corea del Sud concentrerà le risorse destinate al sostegno dell’industria ai semiconduttori organici, ai materiali organici e alle nuove tecnologie per la mobilità su ruota. Lo riferisce il quotidiano “Korea Herald”, secondo cui l’ufficio presidenziale ha individuato quei tre settori come principale traino della crescita economica in futuro, e intende sviluppare politiche ad hoc per agevolarne lo sviluppo. I tre settori sono stati selezionati sulla base di una valutazione della competitività internazionale delle aziende sudcoreane, e del loro potenziale di divenire leader globali. La decisione di includere i microchip, e in particolare quelli non di memoria, è dettata dall’esigenza di aiutare l’industria sudcoreana strategica dei semiconduttori a far fronte al calo dei prezzi e delle esportazioni, e alla progressiva ascesa della competizione dalla Cina. (segue) (Git)