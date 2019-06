Cina: istituito Partenariato dell'informazione economica per la Nuova via della seta

- È stato istituito ieri a Pechino il Partenariato dell'informazione economica per la Nuova via della seta (Breip), co-fondato da più di 30 istituzioni in tutto il mondo. Riuniti dall'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", i membri fondatori del Breip includono agenzie di notizie, fornitori di servizi di informazione, istituti di ricerca, camere di commercio e associazioni di oltre 20 paesi e regioni in Asia, Europa, Africa, America Latina e Oceania. "Il Breip ha lo scopo di fornire un servizio di informazione economica pratico e conveniente per i governi e le imprese dei paesi partecipanti alla costruzione della Bri, attraverso la condivisione di informazioni economiche tra i membri, in modo da promuovere il beneficio reciproco e 'win-win' per tutti i partecipanti", ha detto Cai Mingzhao , presidente di "Xinhua", in occasione della riunione inaugurale del Breip. (segue) (Cip)