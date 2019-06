Cina: istituito Partenariato dell'informazione economica per la Nuova via della seta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scambio e la condivisione di informazioni è un importante fondamento della connettività, che è vitale per far progredire la cooperazione nell'ambito della Bri", ha affermato Cai. L'istituzione del Breip getta solide fondamenta per la cooperazione informativa sulla Nuova via della seta, e "Xinhua", in qualità di iniziatore, svolgerà attivamente le proprie responsabilità e contribuirà alla costruzione della partnership, ha aggiunto. Alfred Schipke, Rappresentante del Fmi per la Cina, ha spiegato che con l'aumento dei partner della Bri, la richiesta di informazioni economiche è in aumento, il che ha reso pressante la creazione di uno scambio internazionale di informazioni economiche e di un meccanismo di cooperazione. (segue) (Cip)