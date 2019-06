Giappone-Cina: presidente Xi e premier Abe raggiungono consenso articolato in dieci punti (2)

- Xi e Abe hanno parlato molto del solido slancio nello sviluppo delle relazioni Pechino-Tokyo e hanno convenuto che, poiché entrambi i paesi sono entrati in una nuova era di sviluppo, sono necessari sforzi congiunti per costruire relazioni bilaterali che soddisfino i requisiti della nuova era. I due leader hanno colto nuove opportunità per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, riscontrando che gli interessi reciproci e le preoccupazioni comuni tra i due paesi stanno aumentando di giorno in giorno. In secondo luogo, i due leader hanno ribadito che i loro paesi si atterranno ai vari principi stipulati nei quattro documenti politici tra Cina e Giappone e metteranno in pratica il consenso politico sul partenariato cooperativo. I due paesi sosterranno anche lo spirito di sostituire la concorrenza con il coordinamento e continueranno a portare avanti le relazioni Cina-Giappone. (segue) (Git)