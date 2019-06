Giappone-Cina: presidente Xi e premier Abe raggiungono consenso articolato in dieci punti (5)

- In quinto luogo, Xi e Abe hanno sottolineato che la Cina e il Giappone dovrebbero ereditare e portare avanti i risultati della civiltà asiatica, e sostenere un dialogo equo e l'apprendimento reciproco tra varie civiltà. I due paesi dovrebbero continuare a rafforzare gli scambi e la cooperazione interpersonali sulla base delle loro profonde origini storiche e culturali. I due leader hanno concordato di avviare quest'anno un meccanismo di consultazione di alto livello sulle persone e scambi culturali tra i due paesi. In sesto luogo, i due leader hanno concordato di condurre attivamente scambi amichevoli non governativi tra Cina e Giappone, al fine di aumentare la comprensione reciproca e rafforzare il legame tra i popoli. Secondo i leader, le due parti dovrebbero cogliere l'opportunità dello scambio Cina-Giappone per promuovere varie attività di scambio come viaggi di studio. (segue) (Git)