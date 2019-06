Giappone-Cina: presidente Xi e premier Abe raggiungono consenso articolato in dieci punti (6)

- Al settimo punto, Xi e Abe hanno ribadito che i loro paesi aderiranno alla via dello sviluppo pacifico e saranno partner nello sviluppo pacifico. A tale riguardo, i due leader hanno concordato di rafforzare ulteriormente il dialogo in diplomazia e sicurezza. I due leader hanno altresì concordato di gestire adeguatamente le questioni sensibili, le controversie e le differenze in modo costruttivo. Le due parti continueranno a promuovere l'attuazione del principio di consenso sulle questioni del Mar Cinese Orientale e ad impegnarsi congiuntamente per salvaguardare la pace e la stabilità della regione, in modo da trasformarlo in un mare di pace, cooperazione e amicizia. (segue) (Git)