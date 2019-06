Giappone-Cina: presidente Xi e premier Abe raggiungono consenso articolato in dieci punti (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per concludere, Xi e Abe credono che la Cina e il Giappone debbano adempiere alle loro responsabilità internazionali, affrontare le varie sfide globali spalla a spalla e rafforzare la comunicazione e il coordinamento su questioni globali come lo sviluppo, il cambiamento climatico, il controllo degli armamenti e il disarmo e l'assistenza sanitaria , in modo da contribuire congiuntamente alla pace, alla stabilità globali. (Git)