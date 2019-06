Cina-Paesi Bassi: incontro premier Li e Rutte, incrementare cooperazione vantaggiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier cinese Li Keqiang ha incontrato ieri a Pechino il suo omologo dei Paesi Bassi, Mark Rutte, ed entrambe le parti hanno concordato in merito alla volontà di intensificare la cooperazione vantaggiosa per i rispettivi paesi. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale cinese "Xinhua". Nel sottolineare che i Paesi Bassi sono il secondo partner commerciale della Cina nell'Unione europea (Ue), Li ha detto che i due paesi godono di ampie prospettive di cooperazione e che Pechino collaborerà con i Paesi Bassi per rafforzare gli scambi a tutti i livelli, consolidare la reciproca fiducia politica, comunicare e coordinare da vicino gli affari internazionali e regionali e aggiornare continuamente le relazioni bilaterali. (segue) (Cip)