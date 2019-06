Cina-Paesi Bassi: incontro premier Li e Rutte, incrementare cooperazione vantaggiosa (2)

- "Di fronte alle crescenti instabilità e incertezze nel mondo, la Cina è pronta a rafforzare la sinergia delle strategie di sviluppo con i Paesi Bassi, espandere l'apertura a doppio senso, fornire un ambiente aziendale aperto, trasparente e non discriminatorio per le imprese di entrambi i paesi , per contribuire alla crescita economica mondiale", ha detto Li. Il premier cinese ha chiesto una cooperazione rafforzata in settori chiave quali commercio, investimenti, innovazione, energia pulita, agricoltura e mercati terzi, al fine di ottenere risultati vantaggiosi per entrambe le parti. Li ha detto che la Cina attribuisce grande importanza alle relazioni con l'Ue e sostiene fermamente il processo di integrazione europea. (segue) (Cip)