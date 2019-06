Giappone-Francia: presidente Macron incontra coppia imperiale alla vigilia del summit G20

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha incontrato l’imperatore del Giappone Naruhito e l’imperatrice Masako ieri, alla vigilia del summit dei leader delle 20 maggiori economie del Globo (G20) in corso ad Osaka. Macron è il secondo leader straniero ad essere ricevuto dal nuovo imperatore del Giappone dopo il capo dello Stato Usa, Donald Trump. Durante l’incontro al Palazzo imperiale di Tokyo, Naruhito ha ringraziato il presidente francese per il messaggio di congratulazioni ricevuto in occasione della sua ascesa al trono, il 1° maggio scorso. Secondo l’agenzia della Casa imperiale, Macron e Naruhito hanno discusso questioni che sono anche al centro dei colloqui del G20, a cominciare dai mutamenti climatici. (segue) (Git)