Giappone-Francia: presidente Macron incontra coppia imperiale alla vigilia del summit G20 (3)

- Fonti diplomatiche citate dalla stampa giapponese riferiscono che la bozza della dichiarazione congiunta che verrà diffusa al termine del summit include un richiamo esplicito alla “promozione del libero scambio” come motore per l’accelerazione della crescita economica globale. Secondo le fonti, i paesi membri del G20 stanno cercando di evitare invece un richiamo diretto alla “lotta al protezionismo”, una formulazione osteggiata dagli Stati Uniti. I collaboratori dei leader del G20 al lavoro sulla bozza della dichiarazione continueranno ad apporre modifiche sino all’ultimo minuto, riferiscono le fonti. Secondo le anticipazioni, la prefazione del documento si concentrerà sull’economia globale, e citerà le nuove tecnologie, la digitalizzazione dell’economia e la “promozione del libero scambio” come pilastri della crescita globale. Le pressioni degli Stati Uniti hanno portato ad escludere il contrasto al protezionismo dalla dichiarazione conclusiva del summit G20 tenuto a Buenos Aires alla fine dello scorso anno: tale omissione non ha precedenti dal 2008. (segue) (Git)