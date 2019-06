Indonesia: Corte costituzionale boccia ricorso candidato alla presidenza Subianto

- La Corte costituzionale dell’Indonesia ha respinto ieri il ricorso dell’ex generale Prabowo Subianto contro l’esito delle elezioni presidenziali tenutesi in quel paese il 17 aprile scorso. Subianto, uscito sconfitto alle urne, aveva denunciato frodi elettorali sistematiche, ma la Corte ha ritenuto inconsistenti gli elementi presentanti dal candidato a sostegno di tale accusa. Il pronunciamento della Corte ha chiuso prima del previsto il contenzioso che rischiava di gravare sull’insediamento del presidente uscente, Joko Widodo, per un secondo mandato quinquennale alla guida dell’Indonesia. La Corte ha illustrato pubblicamente le ragioni alla base del pronunciamento dopo una maratona di nove ore; i legali dell’ex generale Subianto non hanno fornito prove sufficienti delle accuse avanzate dal candidato, a cominciare da quella riguardante milioni di presunti voti falsi e dalla presunta parzialità delle istituzioni statali. (segue) (Fim)