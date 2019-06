Indonesia: Corte costituzionale boccia ricorso candidato alla presidenza Subianto (2)

- Il pronunciamento della Corte, che segna la sconfitta definitiva di Subianto, è definitivo, ed era atteso dopo la presa di posizione della Commissione elettorale del paese. Ali Nurdin, legale della Commissione elettorale, ha affermato questa settimana i candidati alla presidenza – Subianto e il presidente uscente, Joko Widodo – sono stati trattati “con equità, trasparenza, apertura e professionalità”. Nurdin è intervenuto alla seconda giornata di udienze giudiziarie innescate dal ricorso contro l’esito delle elezioni, presentato alla Corte costituzionale del paese dalla campagna elettorale del candidato sconfitto. Secondo la Commissione elettorale, la documentazione presentata da Subianto “non soddisfa le condizioni, perché secondo i regolamenti della Corte costituzionale, le prove sono costituite da testimonianze di testimoni, esperti, lettere o documenti”. La Commissione elettorale indonesiana ha proclamato Widodo vincitore delle elezioni dello scorso aprile col 55,5 per cento dei consensi; Subianto ha denunciato frodi sistematiche, e affermato di aver ottenuto in realtà il 52 per cento dei consensi. (segue) (Fim)