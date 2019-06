Indonesia: Corte costituzionale boccia ricorso candidato alla presidenza Subianto (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri tra forze di sicurezza e manifestanti a Giacarta si sono protratti il 21 e 22 maggio scorsi, all’indomani della proclamazione dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali, che si sono tenute in Indonesia il 17 aprile. I sostenitori dell’ex generale Subianto, avversario del presidente uscente Widodo, avevano indetto due giorni di proteste in tutto il paese; le proteste, promosse anche dai gruppi riconducibili alla galassia dell’islamismo politico indonesiano, erano iniziate in maniera pacifica. I tentativi delle Forze dell’ordine di disperdere i manifestanti dalle strade antistanti la sede dell’Ente di supervisione elettorale hanno però innescato violenti scontri, che secondo il governatore di Giacarta, Anies Baswedan, hanno portato alla morte di sei persone. I sostenitori dell’opposizione a Widodo hanno divelto sezioni di pavimentazione urbana, rimosso segnali stradali e dato alle fiamme automobili e bancarelle, ma col proseguire delle ore il loro numero si è progressivamente ridimensionato. Subianto ha ribadito di non riconoscere l’esito ufficiale del voto, che attribuisce la vittoria al presidente uscente. Il candidato ha denunciato “brogli e irregolarità enormi”. (segue) (Fim)