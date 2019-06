Giappone-Usa: consigliere sicurezza Bolton, alleanza difensiva ha “importanza cruciale” (2)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rinnovato le proprie critiche agli attuali equilibri dell’alleanza di sicurezza tra gli Usa e il Giappone, in vista del colloquio con il premier Shinzo Abe a margine del summit G-20 che si aprirà domani a Osaka. Intervistato da Fox News mercoledì 26 giugno, prima di partire per il Giappone, Trump ha affermato che “quasi tutti i paesi di questo mondo approfittano enormemente degli Stati Uniti (…) e questo vale anche per il Giappone con il trattato. Abbiamo un tratto con il Giappone, se viene attaccato combatteremo la Terza guerra mondiale”, ha detto il presidente. “Interverremo e li proteggeremo, e combatteremo al costo delle nostre vite e delle nostre risorse. Combatteremo a tutti i costi, giusto? Ma se invece venissimo attaccati noi, il Giappone non dovrebbe intervenire per nulla. In caso di attacco potranno stare a guardare da televisori Sony”. Interpellato in merito alle dichiarazioni di Trump, il segretario capo del Gabinetto giapponese, Yoshihide Suga, ha ribadito che i due paesi non stanno discutendo alcuna revisione degli accordi difensivi. (segue) (Git)