Giappone: al via il summit G20 di Osaka

- Si è aperto questa mattina a Osaka il summit dei leader delle 20 maggiori economie del Globo (G20). L’evento è stato pianificato da Tokyo per discutere risposte a una serie di pressanti problematiche globali, in un contesto dal conflitto commerciale tra Usa e Cina e dalle tensioni tra la prima potenza globale e l’Iran. Il primo ministro Shinzo Abe, che presiede il summit di due giorni, spera che il G20 riuscirà a porre l’accento sull’unità, anziché sulle divisioni che oppongono i principali capi di Stato e governo del pianeta. “Lavorerà per assicurare che il G20 possa inviare un messaggio forte”, ha detto Abe ieri, prima di lasciare Tokyo alla volta di Osaka. Abe ha espresso l’obiettivo di unire le 20 maggiori economie sviluppate ed emergenti nella promozione del libero scambio, della crescita economica tramite l’innovazione, del contrasto ai mutamenti climatici e all’inquinamento ambientale, e di altre questioni come la tassazione dei colossi tecnologici multinazionali.Fonti diplomatiche citate dalla stampa giapponese riferiscono che la bozza della dichiarazione congiunta che verrà diffusa al termine del summit include un richiamo esplicito alla “promozione del libero scambio” come motore per l’accelerazione della crescita economica globale. Secondo le fonti, i paesi membri del G20 stanno cercando di evitare invece un richiamo diretto alla “lotta al protezionismo”, una formulazione osteggiata dagli Stati Uniti. I collaboratori dei leader del G20 al lavoro sulla bozza della dichiarazione continueranno ad apporre modifiche sino all’ultimo minuto, riferiscono le fonti. Secondo le anticipazioni, la prefazione del documento si concentrerà sull’economia globale, e citerà le nuove tecnologie, la digitalizzazione dell’economia e la “promozione del libero scambio” come pilastri della crescita globale. Le pressioni degli Stati Uniti hanno portato ad escludere il contrasto al protezionismo dalla dichiarazione conclusiva del summit G20 tenuto a Buenos Aires alla fine dello scorso anno: tale omissione non ha precedenti dal 2008.L’ambizioso quanto arduo obiettivo del Giappone in vista del summit è di guidare una risposta alle tendenze protezionistiche globali, verso il ripristino del multilateralismo, di un ordine globale basato sulle regole e di un modello di crescita sostenibile sui piani sociale ed ambientale. Tali obiettivi, che sono stati al centro delle discussioni tenute dal premier giapponese Shinzo Abe con i leader europei lo scorso aprile, durante il suo viaggio ufficiale nel Vecchio continente, devono fare però i conti con i recenti sviluppi che hanno interessato lo scenario globale: dall’intensificazione della conflittualità commerciale tra Stati Uniti e Cina, che dal mese scorso hanno ripreso la guerra dei dazi alle rispettive esportazioni, sino al deterioramento del quadro della sicurezza e del dialogo diplomatico in regioni “calde” del pianeta quali la Penisola coreana e il Golfo Persico.Sul fronte economico e finanziario, un’indicazione delle priorità del G20 di Osaka è giunto dal recente summit dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali a Fukuoka, l’8 e 9 giugno scorsi. Nella sua ultima analisi del quadro economico mondiale, il Fondo monetario internazionale prevede che il 70 per cento delle economie del pianeta sconteranno un rallentamento nel corso del 2019: dallo scorso ottobre ad oggi, l’Fmi ha già rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell’economia globale tre volte. Gli ultimissimi segnali provenienti dalla Cina, una tra le principali locomotive della crescita, sono stati migliori del previsto, e ciò pare deporre in favore delle misure di stimolo adottate da Pechino; i fattori di rischio, però, sono molteplici, e si stanno aggravando, a cominciare proprio dal conflitto commerciale in atto tra Cina e Stati Uniti. La prospettiva di un accordo che consenta di accantonare la guerra dei dazi tra le due potenze pare essere migliore dalla scorsa settimana, dopo la conversazione telefonica tra i leader dei due paesi – Donald Trump e Xi Jinping – che hanno confermato l’organizzazione di un faccia a faccia a margine del summit di Osaka, sabato 29 giugno.L’indebolimento del multilateralismo e del processo teso a conseguire il liberalismo globale degli scambi - spesso identificato proprio nel presidente Usa Trump, e nella sua dottrina del “primato americano” - ma dovuto in realtà a fenomeni globali come l’aumento delle diseguaglianze socio-economiche - costituisce il nodo cruciale dell’agenda giapponese per il G20 di Osaka. Il Giappone, terza economia mondiale dipendente dall’export, ha assunto una posizione di leadership su questo fronte dallo scorso anno, guidando i negoziati per l’accordo multilaterale Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Cptpp, noto anche come Tpp-11) e finalizzando l’accordo di partenariato economico con l’Unione europea, oltre a riallacciare il dialogo economico di alto livello con la Cina.Durante il summit del G20 a Buenos Aires, lo scorso dicembre, il vicepremier e ministro delle Finanze giapponese, Taro Aso, ha illustrato compiutamente la posizione e gli obiettivi del Giappone per quanto riguarda il futuro degli scambi globali. “Il sostegno a un’ordine internazionale basato sulla cooperazione e l’apertura, il medesimo ordine che ha portato pace e maggior prosperità al mondo interno, è sotto pressione, a causa della crescente insoddisfazione dovuta alle diseguaglianze economiche”, ha dichiarato Aso lo scorso dicembre. “Esiste il rischio concreto che, a meno di ristabilire l’impegno e la cooperazione internazionale all’apertura, il mondo finisca per tornare ad una situazione di chiusura e frammentazione, una condizione che la storia ha dimostrato essere anticamera di instabilità e di esiti economici perversi”.Il ministro Giapponese non ha nascosto che la posta in gioco per il Giappone sia particolarmente elevata, specie in un contesto di invecchiamento e stress demografico, e conseguente contrazione dei consumi interni: “Il Giappone ha beneficiato forse più di qualunque altro paese della cooperazione e dell’apertura che hanno caratterizzato i sette decenni successivi alla fine della Seconda guerra mondiale. Per questa ragione, il Giappone avverte come una responsabilità e una missione la tutela dell’ordine internazionale”. Il superamento delle tendenze protezionistiche globali è il frutto però di tendenze storiche di lungo corso: con la fine della Guerra fredda e della relativa contrapposizione tra grandi blocchi ideologici, e il progressivo avventi di un ordine multipolare, gli Stati Uniti non sono più disposti né strutturalmente capaci di reggere l’onere dello sviluppo economico globale tramite un enorme deficit della bilancia commerciale con il resto del pianeta.Il consolidamento del multilateralismo e del sistema plurale degli scambi dovrà necessariamente passare da una compensazione degli squilibri nei flussi degli scambi globali; tale processo non sarà possibile senza un ridimensionamento degli attivi commerciali di Cina, Unione europea e Giappone, e in misura minore delle dinamiche economie emergenti della regione asiatica. Al netto della retorica, e come dimostrato dai primi due anni della presidenza Trump, questo processo non potrà che includere un fattore di conflittualità, che negli Usa si traduce in un aumento del deficit fiscale, unito a una riduzione soltanto marginale del disavanzo commerciale. Cina, Giappone e Ue sono impegnati in negoziati commerciali con gli Stati Uniti, ma Tokyo punta a sostenere la maggiore efficacia di un confronto multilaterale per il superamento degli squilibri globali.Tramite il G20 di Osaka, Tokyo punta anche ad affermarsi come esempio virtuoso di un sistema di relazioni basato sulle regole e su standard di governance avanzati. Il premier giapponese Abe ha dedicato a questa dimensione programmatica il suo intervento al Forum economico mondiale di Davos, lo scorso gennaio. In quell’occasione, Abe ha dichiarato che il summit di Osaka costituirà l’occasione per discutere l’adozione di nuovi standard globali in materia di gestione dei dati e delle informazioni personali, per garantire lo sviluppo dei nuovi settori economici e tutelare al contempo la sicurezza nazionale e la proprietà intellettuale. Sul piano nazionale, il governo del Giappone sta valutando un irrigidimento delle norme antitrust a carico di colossi tecnologici e del web statunitensi come Google e Facebook, nel timore che questi ultimi abusino della loro posizione dominante sul mercato per acquisire o schiacciare competitori diretti e violare la privacy dei consumatori.Un rapporto governativo pubblicato all’inizio dell’anno suggerisce di adottare misure antitrust più rigorose sulla base di valutazioni relative alla proprietà intellettuale, specie per quanto riguarda i brevetti relativi alla gestione dei dati e all’intelligenza artificiale, e della ricerca di personale: in questo modo Tokyo punta a ostacolare l’acquisto di potenziali competitori emergenti da parte di colossi tecnologici dalle vaste disponibilità finanziarie. Il dominio delle quattro grandi società tecnologiche statunitensi Google, Apple, Facebook e Amazon si è progressivamente imposto come preoccupazione per il governo giapponese, ma l’opaco utilizzo della mole di dati personali derivanti dalla loro posizione dominante è una questione che si sta imponendo all’attenzione dei legislatori anche negli Usa.Il governo giapponese intende anche rivedere il sistema fiscale nazionale per aumentare gli introiti fiscali da Amazon e dalle altre grandi multinazionali dell’e-commerce che sfuggono in larga parte alle tassazioni nazionali, pur assorbendo quote sempre maggiori dei mercati della distribuzione al dettaglio. I ministri delle Finanze riunitisi questo mese a Fukuoka hanno concordato di adottare regole comuni per colmare le scappatoie utilizzate dai colossi tecnologici multinazionali per eludere i regimi fiscali degli Stati dove operano. Il comunicato congiunto, pubblicato al termine della ministeriale di due giorni, impegna i paesi del G20 a “rinnovare gli sforzi per giungere a una soluzione basata sul consenso, con un rapporto finale entro il 2020”. Il comunicato esprime anche soddisfazione per “i recenti progressi nel far fronte alla sfide fiscali che originano dalla digitalizzazione”, e approva “l’ambizioso programma consistente in un approccio a due pilastri”.Infine, il G20 di Osaka metterà alla prova la capacità del Giappone di orientare le risposte globali a una serie di sfide di nuova natura: dall’invecchiamento delle popolazioni ai cosiddetti “crypto-asset”, generati dall’avvento della tecnologia decentralizzata della blockchain; dalla frammentazione dei mercati sino al rebus rappresentato dal duplice obiettivo dello sviluppo economico e della tutela dell’ambiente e del clima. Durante il summit del G20 a Buenos Aires, lo scorso dicembre, Abe ha illustrato le proprie ambizioni per l’evento di Osaka: “il Giappone si è dato come obiettivo di dare forma materiale a una società futura libera, aperta, inclusiva e sostenibile, e di promuovere ogni sforzo verso questo traguardo: sia attraverso gli sforzi incentrati sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (definiti dalle Nazioni Unite), sia attraverso il nostro contributo alle questioni globali; e ancora, attraverso l’indirizzo dell’economia mondiale tramite la promozione del libero commercio e dell’innovazione, per conseguire al contempo crescita economica e riduzione delle diseguaglianze”. (Git)