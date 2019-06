America Latina: Uruguay ritira delegazione da assemblea Osa contro riconoscimento rappresentante Guaidò (8)

- Il rapporto tra Caracas e Bogotà è uno dei più tesi all'interno della regione. Le comunicazioni terrestri tra i due paesi sono state interrotte da febbraio, nel pieno di uno dei momenti più delicati della crisi bilaterale, sino a inizio mese, quando il presidente Maduro ha ordinato la riapertura dei due ponti internazionali. "Nel pieno esercizio della nostra sovranità, ho ordinato l'apertura dei passi di frontiera con la Colombia, nello stato di Tachira, a partire da questo sabato. Siamo un popolo di pace che difende fermamente la nostra indipendenza e autodeterminazione", ha scritto Maduro in un comunicato pubblicato sul proprio profilo Twitter. Caracas aveva disposto la chiusura dei due collegamenti pedonali con la Colombia, oltre alle frontiere con Brasile e con le dipendenze olandesi nei Caraibi, nel giorno in cui il leader oppositore Juan Guaidò e diversi governanti stranieri avevano organizzato dalla città colombiana di Cucutà l'ingresso nel paese di "aiuti umanitari" raccolti dalla comunità internazionale. Il governo venezuelano, che non aveva mai dato il consenso all'ingresso di mezzi stranieri sul territorio, aveva denunciato l'iniziativa come un tentativo mascherato di violare la sovranità nazionale, alimentando tensioni utili a "giustificare un'azione di forza" per far cadere il governo. (segue) (Abu)