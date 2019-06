Giappone: al via il summit G20 di Osaka (4)

- Sul fronte economico e finanziario, un’indicazione delle priorità del G20 di Osaka è giunto dal recente summit dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali a Fukuoka, l’8 e 9 giugno scorsi. Nella sua ultima analisi del quadro economico mondiale, il Fondo monetario internazionale prevede che il 70 per cento delle economie del pianeta sconteranno un rallentamento nel corso del 2019: dallo scorso ottobre ad oggi, l’Fmi ha già rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell’economia globale tre volte. Gli ultimissimi segnali provenienti dalla Cina, una tra le principali locomotive della crescita, sono stati migliori del previsto, e ciò pare deporre in favore delle misure di stimolo adottate da Pechino; i fattori di rischio, però, sono molteplici, e si stanno aggravando, a cominciare proprio dal conflitto commerciale in atto tra Cina e Stati Uniti. La prospettiva di un accordo che consenta di accantonare la guerra dei dazi tra le due potenze pare essere migliore dalla scorsa settimana, dopo la conversazione telefonica tra i leader dei due paesi – Donald Trump e Xi Jinping – che hanno confermato l’organizzazione di un faccia a faccia a margine del summit di Osaka, sabato 29 giugno. (segue) (Git)