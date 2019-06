Giappone: al via il summit G20 di Osaka (5)

- L’indebolimento del multilateralismo e del processo teso a conseguire il liberalismo globale degli scambi - spesso identificato proprio nel presidente Usa Trump, e nella sua dottrina del “primato americano” - ma dovuto in realtà a fenomeni globali come l’aumento delle diseguaglianze socio-economiche - costituisce il nodo cruciale dell’agenda giapponese per il G20 di Osaka. Il Giappone, terza economia mondiale dipendente dall’export, ha assunto una posizione di leadership su questo fronte dallo scorso anno, guidando i negoziati per l’accordo multilaterale Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Cptpp, noto anche come Tpp-11) e finalizzando l’accordo di partenariato economico con l’Unione europea, oltre a riallacciare il dialogo economico di alto livello con la Cina. (segue) (Git)