Giappone: al via il summit G20 di Osaka (7)

- Il ministro Giapponese non ha nascosto che la posta in gioco per il Giappone sia particolarmente elevata, specie in un contesto di invecchiamento e stress demografico, e conseguente contrazione dei consumi interni: “Il Giappone ha beneficiato forse più di qualunque altro paese della cooperazione e dell’apertura che hanno caratterizzato i sette decenni successivi alla fine della Seconda guerra mondiale. Per questa ragione, il Giappone avverte come una responsabilità e una missione la tutela dell’ordine internazionale”. Il superamento delle tendenze protezionistiche globali è il frutto però di tendenze storiche di lungo corso: con la fine della Guerra fredda e della relativa contrapposizione tra grandi blocchi ideologici, e il progressivo avventi di un ordine multipolare, gli Stati Uniti non sono più disposti né strutturalmente capaci di reggere l’onere dello sviluppo economico globale tramite un enorme deficit della bilancia commerciale con il resto del pianeta. (segue) (Git)