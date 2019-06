Giappone: al via il summit G20 di Osaka (9)

- Tramite il G20 di Osaka, Tokyo punta anche ad affermarsi come esempio virtuoso di un sistema di relazioni basato sulle regole e su standard di governance avanzati. Il premier giapponese Abe ha dedicato a questa dimensione programmatica il suo intervento al Forum economico mondiale di Davos, lo scorso gennaio. In quell’occasione, Abe ha dichiarato che il summit di Osaka costituirà l’occasione per discutere l’adozione di nuovi standard globali in materia di gestione dei dati e delle informazioni personali, per garantire lo sviluppo dei nuovi settori economici e tutelare al contempo la sicurezza nazionale e la proprietà intellettuale. Sul piano nazionale, il governo del Giappone sta valutando un irrigidimento delle norme antitrust a carico di colossi tecnologici e del web statunitensi come Google e Facebook, nel timore che questi ultimi abusino della loro posizione dominante sul mercato per acquisire o schiacciare competitori diretti e violare la privacy dei consumatori. (segue) (Git)