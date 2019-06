Giappone: al via il summit G20 di Osaka (11)

- Il governo giapponese intende anche rivedere il sistema fiscale nazionale per aumentare gli introiti fiscali da Amazon e dalle altre grandi multinazionali dell’e-commerce che sfuggono in larga parte alle tassazioni nazionali, pur assorbendo quote sempre maggiori dei mercati della distribuzione al dettaglio. I ministri delle Finanze riunitisi questo mese a Fukuoka hanno concordato di adottare regole comuni per colmare le scappatoie utilizzate dai colossi tecnologici multinazionali per eludere i regimi fiscali degli Stati dove operano. Il comunicato congiunto, pubblicato al termine della ministeriale di due giorni, impegna i paesi del G20 a “rinnovare gli sforzi per giungere a una soluzione basata sul consenso, con un rapporto finale entro il 2020”. Il comunicato esprime anche soddisfazione per “i recenti progressi nel far fronte alla sfide fiscali che originano dalla digitalizzazione”, e approva “l’ambizioso programma consistente in un approccio a due pilastri”. (segue) (Git)