Giappone-Cina: G20, Abe inviata Xi per una visita di Stato la prossima primavera

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, e il presidente cinese, Xi Jinping, hanno concordato di portare le relazioni tra i rispettivi paesi a una nuova fase ieri sera, durante un incontro di circa un’ora alla vigilia del summit del G20, in corso da stamattina a Osaka. I due leader asiatici hanno concordato di cooperare per promuovere “il commercio libero ed equo”. “Vorremmo dare il benvenuto al presidente Xi come ospite di Stato attorno al periodo della fioritura dei ciliegi, la prossima primavera, e ci auguriamo di portare le relazioni tra Giappone e Cina a un livello più elevato”, ha dichiarato Abe all’inizio dell’incontro. Xi ha “ringraziato il primo ministro per il caloroso invito. Anche io – ha detto il presidente cinese – ritengo che una visita di Stato la prossima primavera sia una buona idea”. Secondo il resoconto dell’incontro fornito dal governo giapponese, XI e Abe hanno sottolineato che Cina e Giappone saranno “per sempre vicini”, e che dovrebbero intensificare gli scambi tra i loro leader. (segue) (Git)