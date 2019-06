Giappone-Cina: G20, Abe inviata Xi per una visita di Stato la prossima primavera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo summit G20 si svolge nel contesto di una situazione globale complessa”, ha detto Xi ad Abe, riferendosi apparentemente al conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina. “Proprio per questa ragione, (l’evento) ha un significato speciale, ed è osservato con attenzione dalle persone in tutto il mondo”. Xi ha proposto che Giappone e Cina mantengano una “stretta comunicazione in merito a varie sfide, e collaborino per “mantenere il sistema del libero scambio” e per “dare prevedibilità e nuova energia all’economia globale”. Abe ha concordato con il presidente cinese, ma ha anche esortato Xi a fare attenzione alla sostenibilità degli scambi commerciali per tutte le parti coinvolte, ad esempio rinunciando ai trasferimenti forzati di tecnologia e alla garanzia di sussidi a specifici settori industriali. Abe ha inoltre sottolineato la necessità di risolvere tutte le controversie attraverso il dialogo. (segue) (Git)